Ванкувер, Канада, 21 апреля, 2024, 07:10 — ИА Регнум. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо провёл встречу с президентом Польши Анджеем Дудой на базе канадских Вооружённых сил Эскуаймолт (CFB Esquimalt). Об этом 20 апреля сообщили в канадском правительстве.

Юлия Гринь Анджей Дуда

«Премьер-министр (Канады Джастин Трюдо. — Прим. ред.) и президент (Польши Анджей Дуда. — Прим. ред.) подтвердили свою неизменную поддержку Украины, несмотря на то, что прошло более двух лет с начала спецоперации России», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте Трюдо.

В ходе встречи на базе ВС Канады лидеры государств обсудили пути дальнейшей помощи Украине и выразили поддержку так называемой формуле мира главы киевского режима Владимира Зеленского.

Напомним, что Зеленский на саммите G20 в ноябре 2022 года предложил свою «формулу мира», предполагавшую передачу Украине освобождённых Россией территорий, вывод российских войск, освобождение пленных по формуле «всех на всех» и ряд других условий. Москва неоднократно заявляла о недопустимости выдвинутых Киевом условий. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова называла инициативу Зеленского американской методичкой по разжиганию конфликта в Европе, глава ведомства Сергей Лавров отмечал невозможность её реализации и призывал не рассматривать «формулу мира» в качестве фундамента для урегулирования кризиса.

Кроме того, Трюдо и Дуда отметили общую приверженность укреплению трансатлантической безопасности, обсудили подготовку к предстоящему саммиту НАТО, который пройдёт в Вашингтоне 9–11 июля, проблемы безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе и потенциальный вклад Канады в энергетическую безопасность Польши.

Как передавало ИА Регнум, 20 апреля палата представителей Конгресса США поддержала законопроект о выделении помощи Украине, Израилю и союзниками в Индо-Тихоокеанском регионе, в частности Тайваню. Законопроект поддержали 311 конгрессменов, 112 выступили против. Согласно документу, предполагаемая сумма выделяемой Украине помощи составит порядка 61 миллиарда долларов.

Как подчеркнула официальный представитель МИД Мария Захарова, финансовая поддержка Киева не только усугубляет ситуацию, но является прямым спонсированием его террористической деятельности. Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что новая военная помощь США Украине не спасёт киевский режим от неизбежного поражения, а лишь ненадолго продлит его жизнь.