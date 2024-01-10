Москва, 10 января, 2024, 18:04 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал очень странным факт обсуждения «формулы» главы киевского режима Владимира Зеленского по урегулированию конфликта без участия в этом российской стороны. По его словам, формула не содержит в себе никаких серьёзных предложений, а лишь ещё раз подтверждает звучавший отказ Киева от мирных переговоров с Россией.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

«Вы видите совершенно труднообъяснимые процессы по урегулированию, по мирному форуму. Мирный форум Зеленского — это какая-то формула, какая-то комбинация стран, которая обсуждает некую мирную формулу без участия России. Очень странный процесс», — заявил представитель Кремля.

Свою «формулу мира» Зеленский выдвинул осенью 2022 года на саммите G20. В частности, концепция предполагала «восстановление территориальной целостности» Украины, вывод российских войск, освобождение пленных по формуле «всех на всех», радиационные, ядерные, продовольственные и энергетические гарантии и ряд иных пунктов. На тот момент глава киевского режима призвал мировые государства стать «сотворцами мира вместе с Киевом».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова называла формулу американской методичкой по разжиганию конфликта в Европе, а министр иностранных дел Сергей Лавров, в свою очередь, заявлял, что её абсолютно невозможно реализовать.

В беседе с ИА Регнум гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин заявил, что и в США, и в Евросоюзе прекрасно понимают, что «формула мира» Зеленского — попытка выдать желаемое за действительное. Глава офиса Зеленского Андрей Ермак заявлял, что согласился в телефонном разговоре с советником президента США по нацбезопасности Джейком Салливаном на дополнительную встречу для консультаций по «формуле», что, как заметил Мухин, объясняется тем, что предыдущие встречи по теме не дали результатов. Мухин подчеркнул, что формула Зеленского — попытка навязать России капитуляцию.