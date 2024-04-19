Москва, 19 апреля, 2024, 14:31 — ИА Регнум. Так называемую «формулу мира» главы киевского режима Владимира Зеленского нельзя рассматривать в качестве фундамента для урегулирования украинского кризиса. Об этом 19 апреля заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью российским радиостанциям.

Пресс-служба МИД РФ

Глава МИД отметил, что Москва уважает позицию Пекина по этому вопросу, представители которого ранее заявляли о необходимости созыва конференции, которую примут и Россия, и Украина.

«Это значит, не с «формулы Зеленского» надо начинать, её надо вообще в сторону… Если хотят, как сказал президент [России Владимир Путин], давайте пообсуждаем те основы, на которых мы готовы договариваться», — сказал он.

Лавров уточнил, что Швейцария сейчас превратилась в «откровенно враждебную» для России страну, а потому не подходит для переговоров по ситуации на Украине.

Как сообщало ИА Регнум, 15 апреля председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Китай выступает за созыв международной мирной конференции по разрешению украинского конфликта, которую признают и Россия, и Украина. Он также предложил четыре принципа для урегулирования кризиса на Украине и скорейшего восстановления мира.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 16 апреля назвал сбалансированной позицию Си Цзиньпина по украинскому конфликту. Представитель Кремля утончил, что российская сторона приветствует такой подход, но пока не фиксирует изменений в позиции Киева на полный отказ от переговоров.

Позднее в этот же день Зеленский вновь заявил, что Украина не будет вести переговоры с Россией. По его словам, любые договорённости об окончании украинского конфликта якобы должны основываться исключительно на условиях Киева, включая «формулу мира».

Глава киевского режима на саммите «Группы двадцати» в ноябре 2022 года выдвинул «мирный план» урегулирования из десяти пунктов, предполагавший передачу Украине освобождённых Россией территорий, вывод российских войск, освобождение пленных по формуле «всех на всех» и ряд других условий.

Официальный представитель МИД Мария Захарова называла формулу американской методичкой по разжиганию конфликта в Европе, а Сергей Лавров, в свою очередь, заявил, что её абсолютно невозможно реализовать.

Президент России 11 апреля отметил, что Россию не позвали на мирную конференцию в Швейцарии, заявляя при этом, что решить без неё ничего невозможно. Глава государства отметил, что такая ситуация является паноптикумом.