Нью-Йорк, США, 21 апреля, 2024, 05:24 — ИА Регнум. Новая военная помощь Соединённых Штатов Америки Украине не спасёт киевский режим от неизбежного поражения, а лишь ненадолго продлит его жизнь, заявил 20 апреля первый заместитель постоянного представителя России при Организации Объединённых Наций Дмитрий Полянский.

Un.org Дмитрий Полянский

«(Киевский режим. — Прим. ред.) профункционирует немного дольше… Бесславный конец киевского режима неизбежен, независимо от этого нового пакета и от всех тщетных усилий их сторонников в США и НАТО», — написал Полянский на своей странице в социальной сети X.

Российский дипломат подчеркнул, что поддержка Украины западными союзниками приводит только к большему количеству жертв среди украинцев. Кроме того, существенная часть выделенных средств осядет в карманах чиновников, как это происходило и раньше.

Как передавало ИА Регнум, 20 апреля палата представителей Конгресса США поддержала законопроект о выделении помощи Украине, Израилю и союзниками в Индо-Тихоокеанском регионе, в частности Тайваню. Законопроект поддержали 311 конгрессменов, 112 выступили против. Согласно документу, предполагаемая сумма выделяемой Украине помощи составит порядка 61 миллиарда долларов, Израилю же США направят 26,4 миллиарда долларов.

Как подчеркнула официальный представитель МИД России Мария Захарова, финансовая поддержка Киева является прямым спонсированием его террористической деятельности. Кроме того, по её мнению, военная помощь Украине, Израилю и Тайваню только усугубит существующие мировые кризисные явления. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, решение выделить помощь ещё больше обогатитСША, но ещё сильнее разорит Украину и приведёт к большему числу погибших украинцев.