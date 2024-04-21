Вашингтон, 21 апреля, 2024, 03:57 — ИА Регнум. Большая часть членов Республиканской партии в палате представителей Конгресса США не поддержала предоставление Украине нового пакета помощи, свидетельствуют результаты голосования, прошедшего 20 апреля.

Bjoertvedt Конгресс США

Всего против документа на заседании проголосовали 112 человек. Все они являются республиканцами. В поддержку документа отдали свои голоса 311 членов Конгресса, включая 101 члена Республиканской партии.

Как сообщало ИА Регнум, 20 апреля палата представителей Конгресса США поддержала законопроект о выделении помощи Украине. После этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала финансовую поддержку Киева прямым спонсированием террористической деятельности.

30 марта американский журнал Forbes выпустил статью, в которой говорится, что главной проблемой Украины является не дефицит вооружений, а позиция республиканцев, которые якобы поддерживают Россию. В публикации говорилось, что Республиканская партия в США блокирует дальнейшую помощь Киеву с октября 2023 года.