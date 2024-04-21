Более половины республиканцев на голосовании не одобрили пакет помощи Киеву
Более половины республиканцев на голосовании не поддержали пакет помощи Украине
Вашингтон, 21 апреля, 2024, 03:57 — ИА Регнум. Большая часть членов Республиканской партии в палате представителей Конгресса США не поддержала предоставление Украине нового пакета помощи, свидетельствуют результаты голосования, прошедшего 20 апреля.
Всего против документа на заседании проголосовали 112 человек. Все они являются республиканцами. В поддержку документа отдали свои голоса 311 членов Конгресса, включая 101 члена Республиканской партии.
Как сообщало ИА Регнум, 20 апреля палата представителей Конгресса США поддержала законопроект о выделении помощи Украине. После этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала финансовую поддержку Киева прямым спонсированием террористической деятельности.
30 марта американский журнал Forbes выпустил статью, в которой говорится, что главной проблемой Украины является не дефицит вооружений, а позиция республиканцев, которые якобы поддерживают Россию. В публикации говорилось, что Республиканская партия в США блокирует дальнейшую помощь Киеву с октября 2023 года.