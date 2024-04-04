Москва, 4 апреля, 2024, 12:39 — ИА Регнум. Россия не имеет никакого отношения к предложению партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» принять в республике закон об иноагентах, считать это «русским проектом» абсурдно, сообщил 4 апреля на брифинге пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Александр Патрин/ТАСС

Он отметил, что Россия заинтересована в том, чтобы ситуация в соседней стране была стабильной и предсказуемой. Представитель Кремля указал на то, что законы об иностранных агентах принимают почти во всех странах, так как ни одно государство не хочет, чтобы в его дела вмешивались извне.

Правящая в Грузии партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» 3 апреля внесла в парламент на рассмотрение законопроект «О прозрачности иностранного влияния».

Год назад в Грузии уже вносили этот законопроект на рассмотрение в грузинский парламент, но затем отозвали его. Причиной стали массовые протесты в республике. Авторы законопроекта заявили при этом, что противники инициативы ввели народ в заблуждение, в том числе называя его «пророссийским».