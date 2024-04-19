Москва, 19 апреля, 2024, 15:08 — ИА Регнум. Рассматриваемый в Грузии законопроект об иноагентах, вызвавший разногласия и спровоцировавший акции протеста, значительно мягче, чем во многих других государствах. Об этом в интервью российским радиостанциям 19 апреля заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

РИА Новости / Григорий Сысоев

«В Грузии сейчас все эти демонстрации превратили [президента страны] Саломе Зурабишвили в борца за свободу слова, хотя закон мягчайший», ― подчеркнул Лавров.

Глава внешнеполитического ведомства напомнил, что грузинский законопроект об иноагентах предполагает лишь необходимость задекларировать средства, если организация получает больше 20% финансирования из-за рубежа.

«[При этом] в самих США, во Франции, в Польше, во многих других странах законы со штрафами, с уголовной ответственностью, если ты получаешь деньги и про них не рассказываешь и делаешь на эти деньги что-то не то», ― сказал министр.

Как сообщало ИА Регнум, законопроект «О прозрачности иностранного влияния», инициатором которого выступила правящая партия «Грузинская мечта», в парламент внесли 3 апреля.

В числе прочего документ предусматривает обязательную регистрацию в специальном реестре для некоммерческих организаций и средств массовой информации, работающих «в интересах иностранной державы». В противном случае уклоняющихся ждёт штраф. Также этих юридических лиц обяжут отчитываться о доходах.

Документ вызвал недовольство у оппозиции. Сторонники западного курса сочли проект «российским». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал эти утверждения абсурдными и напомнил, что подобные законы действуют во многих странах.

В марте 2023 года «Грузинская мечта» уже пыталась принять закон об иноагентах. Документ приняли в первом чтении, но позже отозвали на фоне беспорядков в Тбилиси.

К рассмотрению законопроекта грузинский парламент приступил 15 апреля. В ходе обсуждения произошла драка. Депутат от оппозиционной партии «Граждане» Александр Элисашвили ударил исполнительного секретаря «Грузинской мечты» Мамуку Мдинарадзе, который выступал с докладом.

Вечером у здания парламента в Тбилиси начался митинг противников законопроекта об иноагентах.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили пообещала, что наложит вето на закон, если парламент утвердит его, поскольку он «противоречит стратегии и рекомендациям ЕС».

В свою очередь грузинский премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил, что критика в адрес Грузии из-за законопроекта об иноагентах — не повод отказываться от этой инициативы. Тбилиси не откажется от принятия документа, заверил глава правительства.