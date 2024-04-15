Тбилиси, 15 апреля, 2024, 15:34 — ИА Регнум. Депутаты грузинского парламента подрались на заседании 15 апреля в ходе обсуждения законопроекта об иностранных агентах, вызвавшего острую реакцию прозападных оппозиционных партий и международных неправительственных организаций (НПО). Трансляцию вела пресс-служба законодательного органа.

Кадр из видео

Инцидент произошёл, когда исполнительный секретарь правящей партии «Грузинская мечта» Мамука Мдинарадзе объяснял, для чего нужен закон об иноагентах. В это время депутат от оппозиционной партии «Граждане» Александр Элисашвили подбежал к трибуне и ударил выступающего по лицу.

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Мдинарадзе от удара отшатнулся в сторону. Когда к драке подключились другие народные избранники, трансляцию временно прервали. После восстановления порядка трансляцию возобновили.

«Грузинская мечта» внесла законопроект об иноагентах в парламент 3 апреля. Если его примут, то НКО, получающие деньги из-за границы, должны будут отчитываться о финансовой деятельности. Противники инициативы называют её «русским проектом». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 4 апреля назвал эти заявления абсурдными. Он напомнил, что подобные законы действуют во многих странах.

Законопроект об иноагентах в парламенте Грузии уже рассматривали и в марте 2023 года приняли его в первом чтении. Оппозиция и НКО устроили массовые протесты в Тбилиси, в ходе которых активисты нападали на полицию и пытались захватить парламент. В результате законопроект отозвали.