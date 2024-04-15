Тбилиси, 15 апреля, 2024, 20:47 — ИА Регнум. Возле парламента Грузии в Тбилиси вечером 15 апреля собрались на митинг противники законопроекта об иноагентах, сообщило агентство Interpressnews.

Иван Шилов ИА Регнум

По информации издания, акция проходит под лозунгом «Да — Европе! Нет — российскому закону!». Протестующие перекрыли центральную улицу, на которой стоит парламент, — проспект Руставели.

«Людям пообещали, что больше не будут вносить этот закон, но внесли. Этот закон не приносит пользы ни для кого», — заявил на акции Леван Хабеишвили, председатель оппозиционной партии «Единое национальное движение», основанной экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили.

Инициатором законопроекта об иностранных агентах является правящая партия «Грузинская мечта». Документ внесли в парламент 3 апреля, и это вызвало недовольство в оппозиции. Сторонники западного курса назвали проект «российским». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал такие заявления абсурдными, напомнив, что подобные законы есть во многих странах.

15 апреля в парламенте Грузии началось рассмотрение законопроекта об иноагентах. Обсуждение прервалось из-за драки, депутат от оппозиционной партии «Граждане» Александр Элисашвили ударил исполнительного секретаря «Грузинской мечты» Мамуку Мдинарадзе, выступавшего с докладом.

В марте 2023 года правящая партия Грузии уже пыталась принять закон об иностранных агентах. Тогда его отозвали, приняв в первом чтении, из-за беспорядков, которые устраивали в Тбилиси противники инициативы.