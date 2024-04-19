Вашингтон, 19 апреля, 2024, 23:20 — ИА Регнум. Военные поставки Украине Соединённые Штаты возобновят немедленно, как только Конгресс одобрит выделение на это средств. Соответствующее заявление сделала 19 апреля официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.

Иван Шилов ИА Регнум

«Немедленно», — ответила Жан-Пьер на вопрос журналиста о том, когда в случае одобрения выделения средств на помощь Киеву Конгрессом стоит ожидать возобновления поставок.

Перед этим Жан-Пьер уточнила, что президент США Джозеф Байден готов сразу подписать законопроекты об оказании помощи Украине, Израилю и Тайваню в случае, если их примут в палате представителей и сенате Конгресса США.

«Мы хотим, чтобы палата и сенат приняли их, положили на стол президенту. И он их сразу подпишет», — указала представитель Белого дома.

Ранее ИА Регнум сообщало, что палата представителей США одобрила постановку на голосование законопроектов о помощи Украине и другим союзникам, а также о конфискации российских активов. Окончательное голосование запланировано на 20 апреля, после чего пакет в $95 млрд, из которых 61 млрд — для Киева, поступит на утверждение в сенат.

В случае оперативного одобрения законопроект подпишет Байден, и проект станет полноценным законом.

15 февраля нижняя палата Конгресса США ушла на перерыв, не проголосовав по законопроекту о военной помощи Украине, Израилю и Тайваню. Байден напоминал, что Вашингтон не может продолжать поставки оружия на Украину без одобрения Конгрессом соответствующего законопроекта.

Законодатели палаты представителей Брайан Фитцпатрик и Джаред Голден позднее предложили альтернативную версию законопроекта о помощи Украине и Израилю и ужесточению мер по охране государственных границ. Ещё одним вариантом стал проект помощи, предусматривающий возмещение части переданных в виде кредита средств.

13 апреля конгрессвумен Марджори Тейлор Грин сообщила, что вскоре спикер палаты представителей Майк Джонсон представит законопроект о дополнительном финансировании на цели национальной безопасности, включающий помощь Украине.