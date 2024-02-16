Вашингтон, 16 февраля, 2024, 22:02 — ИА Регнум. США не смогут продолжать поставки оружия на Украину без одобрения Конгрессом США соответствующего законопроекта, заявил американский президент Джо Байден, выступая 16 февраля перед журналистами в Белом доме.

ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко

Он выразил возмущение решением палаты представителей уйти на двухнедельный перерыв без проведения голосования по законопроекту о поддержке Украины.

«Это странно. И это укрепляет сомнения, не то чтобы панику, но реальные сомнения в том, что США — надёжный партнер. Это возмутительно!» — добавил он.

Как передавало ИА Регнум, нижняя палата Конгресса США уходит до конца февраля на очередные каникулы, так и не проголосовав по законопроекту о военной помощи Украине, Тайваню и Израилю. Это следует из расписания работы конгрессменов. К работе парламентарии должны вернуться 28 февраля. В пресс-службе Белого дома назвали это «бегством на незаслуженный отдых».

Ранее, 14 февраля, спикер палаты представителей Майк Джонсон заявил, что палата не уступит давлению и не станет одобрять принятый Сенатом законопроект о помощи этим трём странам.

Ранее Сенат США утвердил законопроект, предполагающий выделение Украине, Израилю и Тайваню 95 млрд долларов, в том числе 60 млрд долларов Киеву. При этом Джонсон заявил, что этот документ даже не будет рассматриваться, поскольку сначала власти США должны решить вопрос об охране границы с Мексикой и только потом выделять столь значительные средства другим странам.

Байден 13 февраля призвал палату представителей срочно одобрить законопроект о выделении средств, отметив, что у ВСУ заканчиваются боеприпасы.