Вашингтон, 9 марта, 2024, 07:26 — ИА Регнум. Республиканцы в Конгрессе Соединённых Штатов Америки рассматривают альтернативный проект помощи Украине, часть которого может быть передана в форме кредита. Об этом в пятницу, 8 марта, сообщил телеканал NBC News со ссылкой на источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Конгресс США

«Спикер палаты представителей Майк Джонсон и председатели ключевых комитетов палаты представителей, которые имеют отношение к национальной безопасности, работают над разработкой своего собственного пакета помощи Украине», — сообщил телеканал.

Глава комитета палаты представителей США по иностранным делам Майкл Маккол заявил NBC, что законодатели рассматривают возможность выделение финансовой помощи Киеву в кредит. При этом он признал, что Украина, вероятно, не сможет погасить задолженность, что может привести к экономическим кризисам.

В связи с этим конгрессмен предположил, что в качестве залога для этого кредит могут быть использованы замороженные российские активы, однако в то же время он назвал этот вариант неидеальным.

Как передавало ИА Регнум, ранее агентство Bloomberg сообщило, что администрация Белого дома рассматривает возможность задействовать около 200 миллионов долларов из финансирования собственных вооружённых сил для немедленной военной поддержки Украины. По информации источника, такая инициатива указывает на усилия, которые предпринимают власти США для поиска любой возможности оказать Киеву поддержку, в то время как Конгресс до сих пор не одобрил предложенный президентом Джо Байденом законопроект о выделении 61 миллиарда долларов на помощь Украине, Израилю и охрану государственных границ.