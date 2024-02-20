Вашингтон, 20 февраля, 2024, 06:16 — ИА Регнум. Законодатели палаты представителей Конгресса США Брайан Фитцпатрик и Джаред Голден предложили альтернативную версию законопроекта о помощи Украине и Израилю и ужесточению мер по охране государственных границ. Об этом говорится в документе, опубликованном изданием The Hill.

Иван Шилов ИА Регнум

В совместном обращении законодатели обратили внимание на то, что позиции Украины в конфликте серьёзно пошатнулись, в то время как украинские вооружённые силы не только испытывают серьёзную нехватку боеприпасов, но и вынуждены отступать.

Альтернативная версия законопроекта, представленная Фитцпатриком и Голденом, предусматривает выделение министерству обороны США более 66 миллиардов долларов, из которых приблизительно $47 млрд предназначены для Украины, ещё $10 млрд и $5 млрд — для Израиля и Индо-Тихоокеанского региона соответственно.

Как передавало ИА Регнум, 15 февраля нижняя палата Конгресса США ушла на рассчитанный до конца февраля перерыв, не проголосовав по законопроекту о военной помощи Украине, Израилю и Тайваню. Парламентарии вернутся к работе 28 февраля.

Позднее президент Соединённых Штатов Америки Джо Байден в ходе выступления перед журналистами напомнил, что Вашингтон не может продолжать поставки оружия на Украину без одобрения конгрессом соответствующего законопроекта. Он также раскритиковал и выразил своё возмущение решением палаты представителей уйти на двухнедельный перерыв без проведения голосования по этому законопроекту.