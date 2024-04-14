Вашингтон, 13 апреля, 2024, 05:16 — ИА Регнум. После 14 апреля спикером палаты представителей США Майком Джонсоном может быть представлен законопроект о дополнительном финансировании на цели национальной безопасности, включая помощь Украине. Об этом сообщила конгрессвумен Марджори Тейлор Грин.

Иван Шилов ИА REGNUM Конгресс США

«Спикер Джонсон мог представить отдельный пакет помощи Израилю на этой неделе. Но вместо этого, вероятнее всего, он свяжет помощь Израиля с 60 млрд долларов Украине на следующей неделе», — предположила член палаты представителей Конгресса США от Республиканской партии.

Скорее всего, такой шаг будет продиктован стремлением Джонсона «оказать давление» на конгрессменов с целью поддержки Израиля одновременно с финансированием Украины, добавила Грин.

Как сообщало ИА Регнум, в начале апреля Марджори Тейлор-Грин в программе американского журналиста Такера Карлсона заявила, что США приближают мировую войну, действуя против России через поддержку Украины. Развязанная Вашингтоном прокси-война в отношении России не соответствует интересам нацбезопасности США, отметила она. Кроме того, Соединённые Штаты столкнулись с разрушительным миграционным кризисом. Американцы не хотят, чтобы Вашингтон предоставлял Киеву новый пакет помощи на 60 млрд долларов, подчеркнула конгрессвумен.

Бывший президент США Дональд Трамп на совместной конференции с республиканцем-однопартийцем спикером палаты представителей Майком Джонсоном объявил о возможной помощи Украине, но при условии, что это будет кредитом, а не очередным подарком. США продолжают раздавать «миллиарды долларов», Европа также должна «сделать шаг вперёд» и дать деньги, потребовал Трамп.

По логике президента США Джозефа Байдена 60-миллиардный транш Украине должен помочь продержаться до американских выборов в ноябре. Не факт, что после этого Киев получит ещё хотя бы один пакет помощи, считает политолог-американист Дмитрий Дробницкий.