Вашингтон, 19 апреля, 2024, 18:11 — ИА Регнум. Палата представителей США одобрила постановку на голосование законопроектов о помощи Украине и другим союзникам, а также о конфискации российских активов. Окончательное голосование запланировали на 20 апреля, после чего пакет в $95 млрд, из которых 61 млрд — для Киева, поступит на утверждение в сенат.

Aaron Schwartz/Global Look Press Майк Джонсон

Процедурному голосованию предшествовали непродолжительные дебаты по фактически сведённым в единый пакет законопроектам. Инициативу подобного оформления в единой форме выдвинул спикер палаты представителей Майк Джонсон, который представил тексты вошедших в пакет проектов, из которых следовало, что помощь Киеву планируют предоставить в кредит.

Президент США Джо Байден, выступавший против дробления запроса администрации на помощь Украине, Израилю и Тайваню, в итоге поддержал инициативу Джонсона.

Не исключено, что пакет могут принять 20 апреля, после чего его рассмотрит сенат Конгресса. В случае оперативного одобрения его подпишет Байден, и проект станет полноценным законом.

Как сообщало ИА Регнум, 15 февраля нижняя палата Конгресса США ушла на перерыв, не проголосовав по законопроекту о военной помощи Украине, Израилю и Тайваню. Байден напоминал, что Вашингтон не может продолжать поставки оружия на Украину без одобрения конгрессом соответствующего законопроекта. Он раскритиковал и выразил возмущение решением палаты представителей уйти на перерыв без проведения голосования по законопроекту.

Законодатели палаты представителей Брайан Фитцпатрик и Джаред Голден позднее предложили альтернативную версию законопроекта о помощи Украине и Израилю и ужесточению мер по охране государственных границ, которая заключается в выделении минобороны США более $66 млрд. долларов, из которых около $47 млрд предназначены для Украины, $10 млрд и $5 млрд — для Израиля и Индо-Тихоокеанского региона. Ещё одним вариантом стал проект помощи, предусматривающий возмещение части переданных в виде кредита средств.

13 апреля конгрессвумен Марджори Тейлор Грин сообщила, что вскоре Джонсон представит законопроект о дополнительном финансировании на цели национальной безопасности, включающий помощь Украине. По её словам, он мог представить отдельный пакет помощи Израилю, но, вероятнее всего, свяжет её с $60 млрд для Украины, что продиктовано стремлением Джонсона «оказать давление» на конгрессменов с целью поддержки Израиля одновременно с финансированием Украины.