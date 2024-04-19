Москва, 19 апреля, 2024, 12:48 — ИА Регнум. Россия пока не выплатила Всемирному антидопинговому агентству (WADA) обязательный взнос за 2023 год. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

Алексей Витвицкий/РИА Новости

«Пока что мы не получили взнос России на 2023 год», ― заявил в беседе с ТАСС представитель WADA.

Он добавил, что сумма составляет $1 267 023.

Как сообщало ИА Регнум, во Всемирном антидопинговом агентстве 21 сентября прошлого года заявили, что Россия осталась единственной страной из крупных плательщиков WADA, которая не внесла взнос за 2023 год. Председатель комитета Госдумы по физкультуре и спорту Дмитрий Свищёв в беседе с ИА Регнум назвал логичным решение России не платить WADA. Он отметил, что агентство стало антироссийски настроенной организацией, позволяющей дискриминацию в отношении российских спортсменов, поэтому Москве не нужно быть её донором.

Тогда же Минспорта выступило за новый формат ежегодного взноса в бюджет WADA. В министерстве подчеркнули, что Москва поддерживает борьбу с применением допинга в спорте и выступает за равнодолевое финансирование WADA. В настоящее время страны Европы привязали взносы к выплатам в бюджет Совета Европы, но Россия вышла из этой организации.

WADA 18 ноября прошлого года заявило, что Россия и Белоруссия не выплатили взносы за 2023 год. Россия, по данным антидопингового агентства, должна была заплатить за год $1,267 млн, Белоруссия — $46 тыс.

Главный юрисконсульт допингового агентства Росс Венцель заявил о создании рабочей группы по вопросу отказа Москвы и Минска платить взносы.

Депутат Госдумы Бийсултан Хамзаев в беседе в ИА Регнум заявил, что Россия могла бы делать взносы в WADA, если бы для её спортсменов действовали справедливые и равноправные условия, однако, по его словам, поведение всемирной организации изначально было слишком политизированным.

Российский министр спорта Олег Матыцин 10 февраля сообщил, что Россия выплатит Всемирному антидопинговому агентству взнос за 2023 год в согласованном ранее объёме. Он также сообщил, что Москва ждёт от WADA подтверждения на следующий год. Россия договорилась с антидопинговым агентством, что оно установит формулу взноса. Это необходимо сделать, поскольку Россия больше не ориентируется на Совет Европы, отметил глава Минспорта.