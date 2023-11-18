Монреаль, Канада, 18 ноября, 2023, 07:13 — ИА Регнум. Россия и Белоруссия не уплатили Всемирному антидопинговому агентству (WADA) обязательные взносы за 2023 год, сообщается на сайте этой международной организации.

Www.wada-ama.org Логотип Всемирного антидопингового агентства (WADA)

Согласно данным на официальной интернет-странице WADA, российский взнос составляет $1,267 млн, а белорусский — $46 тыс. Кроме того, агентство не получило денег от Грузии, Исландии и Монако.

Другие страны полностью или частично совершили платежи.

Как сообщало ИА Регнум 21 сентября председатель комитета Госдумы по физкультуре и спорту Дмитрий Свищёв выразил мнение, что решение России не платить ежегодный взнос в WADA логично, поскольку РФ не должна оставаться донором такой антироссийски настроенной организации, как Всемирное антидопинговое агентство. Парламентарий также призвал пересмотреть условия начисления взносов.

Депутат Государственной думы и чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова 23 сентября заявила, что WADA целенаправленно ищет аргументы для санкций против России. Так она оценила заявление организации о несоответствии РУСАДА (Российское антидопинговое агентство) Всемирному антидопинговому агентству.