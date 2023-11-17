Монреаль, Канада, 17 ноября, 2023, 23:59 — ИА Регнум. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) создало рабочую группу по вопросу отказа России и Белоруссии выплачивать организации в 2023 году финансовые взносы, сообщил главный юрисконсульт WADA Росс Венцель на заседании совета учредителей этой международной структуры в Монреале.

Алексей Витвицкий/ РИА Новости

По его словам, группа займется оценкой указанных действий Москвы и Минска, а также возможных последствий таких шагов. Кроме того, Венцель уточнил, что уже решено провести дополнительные консультации.

Он добавил, что Всемирное антидопинговое агентство предоставит новую информацию по этому вопросу в марте 2024 года.

Как сообщало ИА Регнум, ранее генеральный директор WADA Оливье Ниггли сообщил, что Россия и Белоруссия не будут выплачивать в 2023 году обязательные взносы. У России размер выплаты должен был составить $1,267 млн, а для Белоруссии — $46 тысяч.

15 октября WADA объявило на сессии Международного олимпийского комитета (МОК), чтонаказало 222 российских спортсменов на основании данных московской лаборатории (LIMS) и проб, изъятых оттуда.