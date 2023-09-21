Москва, 21 сентября, 2023, 13:26 — ИА Регнум. Россия осталась единственной из всех крупных плательщиков Всемирного антидопингового агентства (WADA), не выплатившей взнос за 2023 год. Об этом стало известно 21 сентября из материалов агентства.

Алексей Витвицкий/РИА Новости

Ежегодный суммарный взнос восьми мировых государств, среди которых Россия, превышает $1 млн. Российская сторона, Франция, Германия, Италия и Великобритания должны были выплатить в текущем году по $1 267 023 каждая, самые крупные выплаты произвели США ($3 419 795), Канада ($1 709 897) и Япония ($1 502 800). По документам WADA, все они исполнили свои обязательства, кроме России.

Вместе с тем полностью или частично свои взносы сделали ещё 44 из 50 европейских государств, включая Израиль. Не внесли средства помимо России Белоруссия, Грузия, Исландия, Монако и Сан-Марино. Взносы за прошедшие 2021 и 2022 годы Россия внесла. Об этом сообщил ТАСС.

Как сообщало ИА Регнум, в 2020 году стало известно, что сумма российского взноса за 2021 год составит $1 091 877, что на $75,9 тыс. больше, чем было ранее. Тогда в WADA заявили, что Россия должна продолжать выплаты, несмотря на решение об отстранении российских спортсменов от соревнований. Сообщалось, что CAS признал РУСАДА не соответствующим Всемирному антидопинговому кодексу после того, как российская сторона не обеспечила передачу данных Laboratory Information Management System. Суд решил ограничить участие российских спортсменов в соревнованиях под национальным флагом.

Впоследствии оказалось, что сумма российской выплаты в два раза больше выплаты Китая ($561 288), однако Россия выплатила свой взнос в полном объёме. Позднее WADA определило для России размер взноса за 2022 год — $1 177 557. С каждым годом эта цифра вырастает примерно на 8%.