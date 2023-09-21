Москва, 21 сентября, 2023, 21:23 — ИА Регнум. Министерство спорта России выступило за новый формат ежегодного взноса в бюджет Всемирного антидопингового агентства (WADA), сообщили в ведомстве 21 сентября РИА Новости.

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В министерстве подчеркнули, что Москва поддерживает борьбу с применением допинга в спорте и выступает за равнодолевое финансирование WADA. В настоящее время страны Европы привязали взносы к выплатам в бюджет Совета Европы, но Россия вышла из этой организации.

«Наша страна 16 марта 2022 года прекратила членство в Совете Европы. В этой связи необходимо выработать механизм оплаты ежегодного взноса в WADA для стран, не являющихся членами континентальных организаций», — заявили в министерстве.

Сообщается, что в этом году по расчётам WADA Россия должна выплатить $1,267 млн. Но Минспорт инициировал вопрос о разработке универсальной формулы выплат в бюджет агентства.

Как сообщало ИА Регнум, во Всемирном антидопинговом агентстве 21 сентября заявили, что Россия осталась единственной страной из крупных плательщиков WADA, которая не внесла взнос за 2023 год. Председатель комитета Госдумы по физкультуре и спорту Дмитрий Свищёв в беседе с ИА Регнум назвал логичным решение России не платить WADA. Он отметил, что агентство стало антироссийски настроенной организацией, позволяющей дискриминацию в отношении российских спортсменов, поэтому Москве не нужно быть её донором.