Москва, 18 ноября, 2023, 19:12 — ИА Регнум. Россия могла бы делать взносы во Всемирное антидопинговое агентство (WADA), если бы для её спортсменов действовали справедливые и равноправные условия. Такое мнение высказал 18 ноября корреспонденту ИА Регнум депутат Госдумы Бийсултан Хамзаев.

Полина Волохова ИА Регнум

Ранее WADA сообщило, что в 2023 году Россия и Белоруссия не заплатили обязательные взносы в бюджет организации.

«Поведение WADA изначально было слишком политизированным. Они устроили охоту на ведьм. Ввели отдельную верификацию российских спортсменов в международном сообществе. Якобы они самые напичканные допингом. При этом закрывались глаза на спортсменов из других государств, которые, используя сомнительные медицинские справки, потребляли еще более жёсткие препараты. Поэтому здесь вопрос открытый. Он больше морально-этического характера», — напомнил Хамзаев.

Он констатировал, что есть те, кто считает, что Россия должна платить, дабы сохранить присутствие в системе международных спортивных соревнований. Другие задаются вопросом, какую цену придётся за это заплатить.

«Вопрос ведь не только в деньгах. Хотят пощипать нашу национальную гордость. Надо ли нам за это платить? Я думаю, что многим людям ясно — нет. И когда речь заходит о нахождении в любых международных энкаошках, к которым в том числе относится и ВАДА, то нужно выяснить, какая в этом цель. Если цель в том, чтобы наши спортсмены могли выступать, то они сегодня не могут. Им не дают, их душат. Тогда зачем нам ВАДА? Может быть, стоит выйти и сделать передышку. А потом более спокойно и конкретно посмотреть, а не соглашаться на унизительные условия», — сказал Хамзаев.

Парламентарий подчеркнул, что платить нужно тогда, когда для России создадут равноправные и справедливые условия.

«Если нет равноправия, то делать там нечего. А равноправием пока и не пахнет», — подытожил Хамзаев.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, по словам главного юрисконсульта WADA Росса Венцеля, это агентство создало рабочую группу по вопросу отказа России и Белоруссии выплачивать организации в 2023 году финансовые взносы.

В свою очередь, председатель комитета Госдумы по физкультуре и спорту Дмитрий Свищёв еще в конце сентября 2023 года заявил, что решение России не платить ежегодный взнос логичное, потому что неправильно оставаться донорами антироссийски настроенной организации.

Согласно данным WADA, российский взнос составляет 1,267 млн долларов, а белорусский — 46 тыс. долларов. Кроме того, агентство не получило денег от Грузии, Исландии и Монако.

Кроме того, руководство WADA заявило, что Россия якобы не имеет права проводить Всемирные игры дружбы, и пригрозило санкциями спортсменам, которые примут в них участие.