Москва, 21 сентября, 2023, 18:48 — ИА Регнум. Решение России не платить ежегодный взнос во Всемирное антидопинговое агентство (WADA) логичное, потому что неправильно оставаться донорами антироссийски настроенной организации. Такое мнение в беседе с ИА Регнум озвучил председатель комитета Госдумы по физкультуре и спорту Дмитрий Свищёв.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

Ранее в Министерстве спорта России приняли решение не платить взнос за 2023 год в WADA, пока не будет пересмотра условий. В ведомстве отметили, что к России не должны применяться прежние критерии формирования размера ежегодного взноса после прекращения членства страны в Совете Европы. Ежегодный суммарный взнос восьми мировых государств, среди которых Россия, превышает $1 млн.

По мнению депутата, решение Минспорта логичное и правильное, тем более что оно не связано с полным отказом от уплаты взноса, а призывает к пересмотру условий начисления суммы.

«WADA — это антироссийски настроенная организация. Так зачем кормить их, оставаться её донором, когда там позволяют себе дискриминационные действия в отношении наших спортсменов? Поэтому решение логичное», — указал Свищёв.

Он поделился, что разговоры о том, нужно ли продолжать в прежнем порядке вносить членские взносы в организацию ходили давно. Но при этом Россия продолжала исправно платить до этого года, оставаясь одним из самых крупных плательщиков. При этом, как подчеркнул депутат, временное прекращение оплаты членства не говорит о том, что Россия отказывается от соблюдения антидопингового законодательства.

«Самое главное — что мы продолжим соблюдать антидопинговое законодательство на внутреннем уровне. РУСАДА также продолжит выполнять свои функции и следить за тем, чтобы спортсмены не принимали допинговые препараты. Мы за чистый спорт без дискриминации и политики, а WADA давно демонстрировала усиленное внимание именно к российским спортсменам», — отметил депутат.

Как сообщало ИА Регнум, в 2020 году стало известно, что сумма российского взноса за 2021 год составит $1 091 877, что на $75,9 тыс. больше, чем было ранее. Тогда в WADA заявили, что Россия должна продолжать выплаты, несмотря на решение об отстранении российских спортсменов от соревнований. Сообщалось, что CAS признал РУСАДА не соответствующим Всемирному антидопинговому кодексу после того, как российская сторона не обеспечила передачу данных Laboratory Information Management System. Суд решил ограничить участие российских спортсменов в соревнованиях под национальным флагом.

Впоследствии оказалось, что сумма российской выплаты в два раза больше выплаты Китая ($561 288), однако Россия выплатила свой взнос в полном объёме. Позднее WADA определило для России размер взноса за 2022 год — $1 177 557. С каждым годом эта цифра вырастает примерно на 8%.