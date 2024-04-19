Москва, 19 апреля, 2024, 11:14 — ИА Регнум. Минувшей ночью российские силы ПВО уничтожили над акваторией Чёрного моря три ракеты американского производства ATACMS, сообщили 19 апреля в пресс-службе Минобороны РФ.

РИА Новости

«Дежурными средствами ПВО 25 снарядов и три БПЛА были уничтожены над территорией Белгородской области и три оперативно-тактические ракеты ATACMS — над акваторией Чёрного моря», — сообщили в ведомстве.

Как сообщало ИА Регнум, 17 апреля на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков рассказал об итогах работы сил ПВО за сутки 16 апреля. Среди сбитых воздушных целей — шесть ракет ATACMS, управляемая авиабомба французского производства Hammer, 191 беспилотник ВСУ.

В конце марта глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что ATACMS предназначены для ударов по аэродромам в Крыму.

Палата представителей США 17 апреля опубликовала законопроект о военной помощи Украине, согласно которому президент Джо Байден должен предоставить Киеву дальнобойные ракеты ATACMS (с дальностью до 300 км). При этом, если он сочтёт, что передача ракет угрожает безопасности США, то может отказаться.

Американская тактическая баллистическая ракета класса «земля — земля» ATACMS имеет различную дальность, максимальная — 300 км.