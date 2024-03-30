Киев, 30 марта, 2024, 16:41 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины намерены использовать дальнобойные ракеты ATACMS для ударов по Крыму, заявил 30 марта в интервью газете The Washington Post глава киевского режима Владимир Зеленский.

Иван Шилов ИА Регнум

Удары предполагается наносить, в частности, по аэродромам на территории полуострова, сказал глава киевского режима.

Указанные ракеты в настоящий момент ещё не находятся на территории Украины, добавил он.

Как передавало ИА Регнум, 19 февраля телеканал NBC News объявил, что власти США планируют передать дальнобойные ракеты ATACMS Киеву. По этим данным, такое решение было принято после того, как руководители киевского режима направляли соответствующие просьбы в течение нескольких месяцев. При этом отмечалось, что имеющийся у США запас указанных ракет ограничен.

Позднее газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что министерство обороны США готово направить ракеты Киеву и снять ранее высказанные возражения в случае, если для нужд вооружённых сил самих США будут использоваться новые высокоточные ракеты Precision Strike Missile.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее отмечал, что любые военные грузы для ВСУ являются законной целью для российских военных. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в свою очередь заявлял, что никакие поставки оружия не повлияют на ход специальной военной операции, а только сделают жителям Украины больнее.