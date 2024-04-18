Москва, 18 апреля, 2024, 12:08 — ИА Регнум. Попытки Запада добиться через Совет Безопасности ООН передачи Россией Украине контроля над Запорожской АЭС — это ядерный шантаж, заявила 18 апреля на брифинга официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова.

Dmitry Grigoriev/Global Look Press

Комментируя заявление западных представителей на заседании Совбеза ООН 15 апреля о том, что Россия якобы должна передать Киеву контроль над атомной станцией, дипломат отметила, что Запад тем самым выдал и себя, и режим Владимира Зеленского.

«Сами того не замечая, они высказались в форме ультиматума. Прямая цитата: «Передайте контроль над Запорожской атомной электростанцией и тогда её перестанут обстреливать», — заявила Захарова.

Это и есть шантаж, причём ядерный, и Киев и его западные союзники подтвердили, что занимаются им, отметила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства.

Заседание Совбеза ООН о серии атак ВСУ на ЗАЭС прошло в ночь на 16 апреля. Как заявил директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, мир находится в опасной близости от ядерной катастрофы, не уточнив при этом, кто ведёт обстрел Запорожской АЭС.

Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что Москва прилагает все возможные усилия по предотвращению угроз безопасности ядерного объекта. При попустительстве своих западных спонсоров Киев на системной основе осуществляет безрассудные атаки на ЗАЭС и прилегающую к ней территорию, подчеркнул он. Российский дипломат призвал МАГАТЭ «признать очевидный факт и не заниматься словесной эквилибристикой».

ВСУ в очередной раз атаковали ЗАЭС 7 апреля. На этот раз использовали дроны, и это произошло через 20 мин после планового обхода этой территории экспертами МАГАТЭ. Позже ещё один беспилотник ВСУ атаковал купол 6-го энергоблока. Гросси назвал эту атаку безрассудной, не уточняя, что её осуществили ВСУ. Инспекторы МАГАТЭ впервые с 2022 года подтвердили удары по станции.