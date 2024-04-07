Энергодар, Запорожская область, 7 апреля, 2024, 23:45 — ИА Регнум. Инспекторы Международного агентства по атомной энергетике, находящиеся на Запорожской атомной электростанции, впервые с ноября 2022 года подтвердили как минимум три прямых попадания по объекту, заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

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«Сегодня впервые с ноября 2022 года… инспекторы МАГАТЭ на Запорожской АЭС подтвердили, что произошло как минимум три прямых попадания конструкции защитной оболочки главного реактора ЗАЭС», — написал Гросси на своей странице в социальной сети X 7 апреля.

Ранее Рафаэль Гросси назвал атаку на ЗАЭС безрассудной и подчеркнул, что удары по объекту серьёзно повышают риск ядерной аварии и должны быть немедленно прекращены.

Как передавало ИА Регнум, в воскресенье утром беспилотники Вооружённых сил Украины атаковали инфраструктуру Запорожской атомной электростанции, в результате чего ранения получили трое сотрудников ЗАЭС. Критических повреждений объект не получил, радиационный фон не изменился. В российской госкорпорации «Росатом» категорически осудили эту атаку и призвали руководство МАГАТЭ и мировое сообщество отреагировать на произошедшее.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова призвала киевский режим прекратить удары по Запорожской АЭС и подчеркнула, украинские власти, предпринимая попытки атаковать объект, не отдают себе отчёт в том, что таким образом совершают акт ядерного терроризма.