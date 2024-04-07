Энергодар, Запорожская область, 7 апреля, 2024, 22:38 — ИА Регнум. Атаку беспилотников на Запорожскую АЭС (ЗАЭС) назвал безрассудной генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси. Заявление опубликовано 7 апреля на странице организации в соцсети Х.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Повреждение шестого энергоблока не поставило под угрозу ядерную безопасность, но это серьезный инцидент, который может подорвать целостность системы защитной оболочки реактора», — поясняется на странице МАГАТЭ.

Гросси отметил, что такие «безрассудные атаки» серьёзно повышают риск ядерной аварии и должны быть немедленно прекращены.

Ранее ИА Регнум сообщало, что трое сотрудников ЗАЭС получили ранения, в том числе один из них тяжёлое, в результате беспрецедентной серии атак ВСУ по атомной электростанции.

Госкорпорация «Росатом» категорически осудила атаку по объектам ЗАЭС и её инфраструктуры. В этой связи «Росатом» призвал руководство МАГАТЭ и европейские правительства незамедлительно отреагировать на прямую угрозу безопасности АЭС.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала кураторов киевского режима остановить атаки ВСУ на ЗАЭС, отметив, что они вряд ли отдают себе отчёт, что их подопечные совершают акт ядерного терроризма.

7 апреля беспилотники ВСУ атаковали ЗАЭС в районе столовой спустя 20 минут после планового обхода территории экспертами МАГАТЭ, в результате чего получил повреждения разгружавший продукты грузовой автомобиль. Позднее ещё два беспилотника атаковали район грузового порта станции и купол шестого энергоблока. Критических повреждений строение не получило, радиационный фон не изменился.