Энергодар, Запорожская область, 7 апреля, 2024, 15:57 — ИА Регнум. Украинский беспилотник атаковал купол шестого энергоблока Запорожской атомной электростанции. Об этом 7 апреля сообщила пресс-служба ЗАЭС в Telegram-канале.

Алексей Коновалов/ТАСС

«Совершена атака ВСУ по куполу 6-го энергоблока Запорожской АЭС», — проинформировали на ЗАЭС.

Уточняется, что в результате нет критических повреждений, никто не пострадал, также не зафиксировали угрозы нарушения пределов безопасности.

Радиационный фон на Запорожской АЭС и прилегающей к ней территории не изменился и находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, не превышая естественных фоновых природных значений, добавили на станции.

Как передавало ИА Регнум, ранее 7 апреля в пресс-службе ЗАЭС сообщили об атаке дронов ВСУ на атомную станцию в районе столовой примерно через 20 минут после планового обхода этой территории экспертами МАГАТЭ. В результате этого получил повреждения разгружавший продукты грузовик. Позднее ещё один украинский БПЛА нанёс удар по району грузового порта АЭС.

Украинские беспилотники 5 апреля ударили по территории ЗАЭС в районах грузового порта и азотно-кислородной станции № 2. В результате этого критически важная инфраструктура ЗАЭС не получила повреждений и не произошло нарушений её работы.

Мэр Энергодара Эдуард Сеновоз 19 марта заявил, что ВСУ нарастили количество атак на город и ЗАЭС, особенно с использованием БПЛА. По словам Сеновоза, в результате этого никто не погиб.

Глава комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов 6 апреля заявил, что атаки украинской армии на ЗАЭС связаны с отчаянием главы киевского режима Владимира Зеленского. По словам общественника, лидер киевского режима хочет путём ядерного терроризма вызвать резонанс у мировой общественности, привлечь к Украине внимание широкой общественности на Западе, чтобы «попасть в повестку и выклянчить очередные деньги».