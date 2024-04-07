Энергодар, Запорожская область, 7 апреля, 2024, 13:49 — ИА Регнум. Украинские беспилотники атаковали Запорожскую атомную электростанцию в районе столовой спустя примерно 20 минут после планового обхода этой территории экспертами МАГАТЭ. Об этом 7 апреля сообщила пресс-служба ЗАЭС.

Павел Лисицын/РИА Новости

«Сегодня зафиксирован прилёт дрона-камикадзе в район столовой, расположенной на территории Запорожской АЭС… За 20 минут до атаки дрона по этой территории проходил обход экспертов МАГАТЭ в соответствии с планом», — рассказали на станции.

Отмечается, что в результате атаки получил повреждения разгружавший продукты грузовой автомобиль.

В пресс-службе добавили, что позднее ещё один украинский беспилотник атаковал район грузового порта атомной станции, и подчеркнули, что обстрелы ЗАЭС и её инфраструктуры недопустимы, так как ни одна в мире электростанция не рассчитана на противостояние полноценному огню военных.

Как сообщало ИА Регнум, 6 апреля комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов отметил, что атаки ВСУ на ЗАЭС связаны с отчаянием главы киевского режима Владимира Зеленского. По его мнению, Зеленский намерен с помощью ядерного терроризма вызвать в мире резонанс, привлечь к Киеву внимание широкой общественности на Западе, чтобы «попасть в повестку и выклянчить очередные деньги».

Дроны ВСУ 5 апреля осуществили атаку по территории ЗАЭС, ударив в районы грузового порта и азотно-кислородной станции N 2. В результате этого не произошло повреждений критически важной инфраструктуры и нарушений работы атомной станции.

Мэр Энергодара Эдуард Сеновоз 19 марта заявил, что украинская армия увеличила количество атак на город и Запорожскую АЭС, особенно с использованием дронов. Градоначальник уточнил, что в результате этого нет погибших, однако были попадания по административным зданиям.