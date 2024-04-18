Каменск-Шахтинский, Ростовская область, 18 апреля, 2024, 03:17 — ИА Регнум. Силы противовоздушной обороны (ПВО) России уничтожили три беспилотных летательных аппарата (БПЛА) в Ростовской области. Об этом 18 апреля сообщил губернатор региона Василий Голубев в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум Украинский БПЛА

Как уточнил Голубев, три БПЛА уничтожены силами ПВО в ночь на 18 апреля около 02:00 мск в районе города Каменск-Шахтинский. Последствия на земле уточняются.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в ночь на 18 апреля глава Воронежской области Александр Гусев сообщил о женщине, пострадавшей в результате падения украинского БПЛА, подавленного в небе над Воронежем. Кроме того, по информации губернатора, в городе пострадала небольшая пилорама и получили повреждения два частных домовладения.

Глава Воронежской области проинформировал, что силы противовоздушной обороны (ПВО) и средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) обезвредили в небе над городом беспилотник ВСУ.

Ростовскую область БПЛА атаковали в ночь на 12 апреля. Силы ПВО отразили атаку беспилотников в районе города Новошахтинска.

10 апреля ростовский город Таганрог атаковали украинские беспилотники. Мэр Андрей Фатеев призвал горожан укрыться на нижних этажах и в подвалах домов, найти безопасное место без окон. 5 апреля в результате детонации взрывного устройства упавшего на территории Ростовской области дрона пострадали восемь человек. Падение беспилотника произошло недалеко от аэродрома в Морозовском районе.

ВС России ночью 25 марта перехватили 11 беспилотников ВСУ над Ростовской областью. В тот же день украинские боевики выпустили по региону две зенитные управляемые ракеты С-200, их также уничтожили.