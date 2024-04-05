Ростов-на-Дону, 5 апреля, 2024, 17:37 — ИА Регнум. В результате детонации взрывного устройства упавшего на территории Ростовской области дрона пострадали восемь человек. Об этом 5 апреля сообщил глава региона Василий Голубев в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM

По его словам, падение беспилотника произошло недалеко от аэродрома в Морозовском районе.

«В результате произошедшей около полудня детонации взрывного устройства на одном из упавших БПЛА пострадали, по предварительным данным, восемь человек», — написал губернатор.

Голубев уточнил, что пострадавшие люди вели следственные действия на месте падения дронов, и добавил, что их доставили в районную больницу для оказания медпомощи.

«В Морозовск направлены дополнительные бригады медиков. Проводятся следственные действия», — добавил он.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 5 апреля Голубев сообщил об отражении массированной атаки дронов силами противовоздушной обороны. Позднее в этот же день губернатор заявил о повреждении электроподстанции в результате атаки более 40 БПЛА ВСУ. После повреждения ЛЭП утром без света оставались около 600 жителей, в результате атаки никто не пострадал.

В Министерстве обороны позднее в этот же день рассказали о 53 беспилотниках, нейтрализованных армией России в небе над пятью регионами страны. Из этого числа 44 дрона перехватили и уничтожили в Ростовской области, шесть ― в Краснодарском крае, ещё по одному в Саратовской, Курской и Белгородской областях.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 5 марта признал, что украинские атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы направлены на россиян. До этого глава СБУ Василий Малюк признавал причастность к ударам по НПЗ в России.

БПЛА 2 апреля атаковали предприятия в Елабуге и Нижнекамске в Татарстане. В Нижнекамске система радиоэлектронной борьбы перехватила дрон, двигавшийся в сторону нефтеперерабатывающего завода. В Елабуге сообщили об атаке двух беспилотников по общежитию «Алабуга Политех». В результате этого пострадали 14 человек из девяти стран мира.