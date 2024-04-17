Воронеж, 17 апреля, 2024, 23:24 — ИА Регнум. Женщина 1956 года рождения получила ранения в результате падения подавленного в небе над Воронежем беспилотного летательного аппарата (БПЛА), сообщил 17 апреля глава Воронежской области Александр Гусев.

Иван Шилов ИА Регнум

«По уточнённым данным, при падении подавленного украинского БПЛА ранения получила женщина 1956 года рождения. Она находится под наблюдением врачей», — написал он в своём Telegram-канале.

Кроме того, по информации губернатора, в городе пострадала небольшая пилорама и получили повреждения два частных домовладения. Гусев отметил, что на месте произошедшего работают сотрудники оперативных служб, а также его заместители и мэр Воронежа Вадим Кстенин.

Ранее глава Воронежской области проинформировал, что силы противовоздушной обороны (ПВО) и средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) обезвредили в небе над городом беспилотник ВСУ.

Как сообщало ИА Регнум, 17 апреля в Калязинском округе Тверской области обезвредили в лесу дрон украинской армии. Ещё по одному беспилотнику сбили в Мордовии, Татарстане и Тверской области.