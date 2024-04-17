Воронеж, 17 апреля, 2024, 22:22 — ИА Регнум. Российские военные обнаружили и подавили беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолётного типа в небе над Воронежем, сообщил 17 апреля глава Воронежской области Александр Гусев.

Иван Шилов ИА Регнум

Он отметил, что дрон обезвредили силы противовоздушной обороны (ПВО) и средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

«Дежурными силами ПВО и средствами РЭБ над Воронежем обнаружен и подавлен украинский БПЛА самолётного типа», — написал он в своём Telegram-канале.

Гусев уточнил, что, согласно предварительным данным, в ходе падения беспилотника получило повреждения промышленное здание. На месте случившегося находятся сотрудники оперативных служб.

Кроме того, по словам губернатора, туда же направились представители регионального правительства и городской администрации. Глава области добавил, что на территории региона ввели режим опасности атаки БПЛА.

Как сообщало ИА Регнум, 17 апреля в лесу в Калязинском округе Тверской области обезвредили беспилотник украинской армии. Один дрон ВСУ также сбили в Мордовии.

Ещё один БПЛА уничтожили 17 апреля в небе над Орловской областью. В Курской, Воронежской и Липецкой областях объявлялся режим атаки беспилотников.