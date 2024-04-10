Таганрог, Ростовская область, 10 апреля, 2024, 10:00 — ИА Регнум. Город Таганрог в Ростовской области атакован украинскими беспилотниками. Об этом мэр Андрей Фатеев сообщил 10 апреля в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Внимание! Атака БПЛА», — написал Фатеев.

Он призвал горожан по возможности спуститься на нижние этажи и в подвалы домов, найти место без окон и сесть на пол.

Как сообщало ИА Регнум, российские военные ночью 10 апреля перехватили пять украинских беспилотников в небе над Брянской областью. Об этом информировало Минобороны.

Ростовская область ночью 25 марта подверглась атаке со стороны ВСУ с применением 11 беспилотников. Дежурные средства ПВО перехватили их над регионом. В тот же день украинские военные выпустили по региону две зенитные управляемые ракеты С-200, они также были уничтожены.