Новошахтинск, Ростовская область, 12 апреля, 2024, 02:58 — ИА Регнум. Ночью 12 апреля российские силы противовоздушной обороны задействовали для отражения атаки БПЛА в Ростовской области, сообщил губернатор региона Василий Голубев.

Иван Шилов ИА Регнум Российское ПВО

«В районе Новошахтинска силами противовоздушной обороны отражается атака БПЛА», — написал Голубев в Telegram-канале.

Глава Ростовской области отметил, что последствия на земле уточняются.

Как сообщало ИА Регнум, 10 апреля ростовский город Таганрог атаковали украинские беспилотники. Мэр Андрей Фатеев призвал горожан укрыться на нижних этажах и в подвалах домов, найти безопасное место без окон.

Пятого апреля в результате детонации взрывного устройства упавшего на территории Ростовской области дрона пострадали восемь человек. Падение беспилотника произошло недалеко от аэродрома в Морозовском районе. Пострадавшие проводили следственные действия на месте падения дронов, уточнил губернатор Голубев.

ВС России ночью 25 марта перехватили 11 беспилотников ВСУ над Ростовской областью. В тот же день украинские боевики выпустили по региону две зенитные управляемые ракеты С-200, их также уничтожили.