Ростов-на-Дону, 25 марта, 2024, 07:27 — ИА Регнум. Российские военные ночью 25 марта засекли и уничтожили в небе над Ростовской областью 11 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) украинских войск. Об этом сообщило в своём Telegram-канале Минобороны РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинский БПЛА

Их обезвредили силами противовоздушной обороны (ПВО).

«Дежурными средствами ПВО одиннадцать украинских беспилотных летательных аппаратов были перехвачены над территорией Ростовской области», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА Регнум, 23 марта в Лебедянском районе Липецкой области обнаружили и подавили дрон ВСУ.

Кроме того, в этот же день украинские БПЛА атаковали Старооскольский округ и Чернянский район Белгородской области. В результате удара погиб мирный житель Чернянского района. Ещё два человека пострадали.

В ночь с 23 на 24 марта ВСУ совершили ракетный обстрел Севастополя. При этом российские военные сбили более десяти ракет. Один из снарядов попал в жилое здание, но не разорвался.

Несколько осколков ракет упали на здания. Глава Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что один человек погиб и ещё четверо пострадали.