Москва, 25 марта, 2024, 16:17 — ИА Регнум. Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили две ракеты С-200 над Ростовской областью. Об этом 25 марта сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ.

Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

Отмечается, что около 15:30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку зенитными ракетами С-200, переоборудованными для поражения наземных целей.

«Отмечается, что дежурными средствами ПВО две зенитные управляемые ракеты С-200 уничтожены над территорией Ростовской области», — говорится в сообщении.

Как ранее передавало ИА Регнум, глава администрации Новочеркасска Юрий Лысенко сообщил, что на территории города прозвучали два громких взрыва. Он уточнил, что повреждений и происшествий не зарегистрировано.

Позднее губернатор Ростовской области Василий Голубев проинформировал, что средства ПВО отработали по воздушным целям между Новочеркасском и Батайском. Он отметил, что обломки ракет упали в поле, повреждений объектов зафиксировано не было.