Брюссель, 18 апреля, 2024, 00:18 — ИА Регнум. Председатель Европейского парламента Роберта Метсола в ходе саммита Евросоюза в Брюсселе 17 апреля поддержала расширение санкций в отношении Ирана и инициативу признать Корпус стражей Исламской революции (КСИР) террористической организацией.

Иван Шилов ИА REGNUM Иран

«Европейский парламент ранее уже призывал, и я сегодня подтвердила призыв о необходимости внести КСИР в список террористических организаций», — приводит слова Метсолы «РИА Новости».

Кроме того, она поддержала возможное введение санкций против Ирана, включая его ракетную программу и программу беспилотных летательных аппаратов, а также ограничения в отношении организаций, поддерживающих КСИР.

Перед началом саммита антииранские ограничения поддержал президент Франции Эммануэль Макрон. По его словам, расширение санкций против Ирана якобы является долгом Европейского союза.

Как передавало ИА Регнум, 16 апреля советник президента Соединённых Штатов Америки по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон в ближайшие дни введёт в отношении Ирана новые санкции в качестве ответа на недавние удары по израильской территории. Также Салливан анонсировал расширение систем противовоздушной и противоракетной обороны на Ближнем Востоке, чтобы снизить эффективность ракетного и беспилотного потенциала Ирана.

Напомним, что в ночь с 13 на 14 апреля Иран в ответ на атаку израильской авиации по иранскому консульству в Дамаске нанёс массированный удар по территории Израиля, применив более 200 ракет и ударных беспилотных летательных аппаратов.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя обострение ситуации на Ближнем Востоке, заявил, что Москва поддерживает связь с обеими сторонами конфликта и призывает Иран и Израиль избегать действий, которые могут привести к эскалации.