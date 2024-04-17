Вашингтон, 17 апреля, 2024, 03:47 — ИА Регнум. Соединённые Штаты Америки в ближайшие дни введут в отношении Ирана новые санкции в качестве ответа на недавние удары по территории Израиля. Об этом 16 апреля заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

Иван Шилов ИА REGNUM Иран

«В ближайшие дни США введут новые санкции против Ирана, включая его ракетную программу и программу беспилотных летательных аппаратов, а также новые санкции против организаций, поддерживающих Корпус стражей Исламской революции (КСИР) и Министерство обороны Ирана», — говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте Белого дома.

Джейк Салливан подчеркнул, что новые санкции и ограничительные меры направлены на сдерживание военного потенциала и эффективности Ирана.

Как передавало ИА Регнум, 1 апреля израильская авиация нанесла ракетный удар по иранскому консульству в Дамаске (Сирия). В результате инцидента погибли в том числе два генерала Корпуса стражей Исламской революции — Мохаммад Реза Захеди и Мохаммад Хади Хаджи. В Министерстве иностранных дел Ирана заявили, что Тегеран оставляет за собой право принять контрмеры и ответить за этот ракетный удар.

В ночь с 13 на 14 апреля Иран нанёс массированный удар по Израилю, применив более 200 ракет и ударных беспилотных летательных аппаратов. Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху пообещал, что Тель-Авив ответит на этот удар. По данным издания The Jerusalem Post, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) уже решила, каким будет её ответ на действия Ирана.

14 апреля после атаки иранских ракет и беспилотников постоянный представитель Израиля при Организации Объединённых Наций Гилад Эрдан призвал ввести против Ирана «болезненные санкции», а также призвал Совет Безопасности ООН признать КСИР террористической организацией.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что к коллапсу на Ближнем Востоке причастны Соединённые Штаты Америки, действовавшие в своих интересах и ради удовлетворения собственных амбиций.