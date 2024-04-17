Москва, 17 апреля, 2024, 12:45 — ИА Регнум. Кремль призывает Израиль и Иран к деэскалации конфликта и сдержанности, заявил журналистам 17 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, планирует ли Москва оказывать военную помощь Тегерану.

Иван Шилов ИА REGNUM

Он напомнил, что накануне президент России Владимир Путин и его иранский коллега Ибрагим Раиси обсудили ситуацию на Ближнем Востоке по телефону, а перед этим секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев созвонился с председателем Совета нацбезопасности Израиля Цахи Ханегби.

«Мы ведём диалог, и мы говорим о необходимости скорейшей деэскалации. И мы призываем все страны региона к разумной сдержанности в этой ситуации», — сказал Песков.

Как сообщало ИА Регнум, 1 апреля израильские ВВС нанесли ракетный удар по иранскому консульству в Дамаске. В результате удара в том числе погибли два генерала Корпуса стражей Исламской революции Ирана.

Тегеран в ответ в ночь на 14 апреля нанёс массированный удар по израильской территории, используя более 200 ракет и беспилотников. На следующий день премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пригрозил ответным ударом, добавив, что будет поступать «мудро», не поддаваясь эмоциям.

Глава МИД Ирана Амир Абдоллахиян 15 апреля заявил, что Тегеран предупредил Вашингтон о жёсткой ответной реакции в случае решения Тель-Авива о новой атаке. Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова 16 апреля обвинила США в ухудшении ситуации на Ближнем Востоке. Она заявила, что это стало следствием провальной политики Вашингтона, действующего только в своих интересах.