Вашингтон, 17 апреля, 2024, 04:00 — ИА Регнум. Соединённые Штаты Америки после ответного удара Ирана по территории Израиля продолжат работу над расширением и укреплением систем противоракетной и противовоздушной обороны на Ближнем Востоке. Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

Иван Шилов ИА Регнум Конфликт на Ближнем Востоке

«Мы продолжим работать через Пентагон и Центральное командование США над дальнейшим укреплением, расширением и интеграцией систем ПВО и ПРО по всему Ближнему Востоку», — говорится в заявлении, распространённом Белым домом во вторник, 16 апреля.

По словам Салливана, подобные действия позволят снизить эффективность ракетного и беспилотного потенциала Ирана.

Также Белый дом анонсировал новые санкции против Ирана, которые будут введены в ближайшие дни и затронут организации, поддерживающие Корпус стражей Исламской революции (КСИР) и Министерство обороны Ирана. Кроме того, американская сторона призвала своих союзников и партнёров присоединиться к антииранским санкционным ограничениям.

Как передавало ИА Регнум, 1 апреля авиация Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла ракетный удар по иранскому консульству в столице Сирии Дамаске. В результате атаки погибли семь иранских военных советников, в том числе два генерала Корпуса стражей Исламской революции — Мохаммад Реза Захеди и Мохаммад Хади Хаджи. В Министерстве иностранных дел Ирана заявили, что Тегеран оставляет за собой право принять контрмеры и ответить за эту атаку.

В ночь с 13 на 14 апреля Иран нанёс массированный удар по Израилю, применив несколько сотен ракет и ударных беспилотных летательных аппаратов. Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху пообещал, что Тель-Авив ответит на этот удар.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что к коллапсу на Ближнем Востоке причастны Соединённые Штаты Америки, действовавшие в своих интересах и ради удовлетворения собственных амбиций. Также российский дипломат призвала Совет Безопасности Организации Объединённых Наций принять меры, необходимые для недопущения эскалации в регионе.