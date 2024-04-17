Москва, 17 апреля, 2024, 17:59 — ИА Регнум. На сегодняшний день материальную помощь получили почти 30 тысяч человек, пострадавших от паводка в Оренбургской области. Об этом 17 апреля на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства сообщил глава МЧС Александр Куренков.

Максим Богодвид / РИА Новости

«Правительством Оренбургской области организована работа по выплатам материальной помощи пострадавшему населению, оказавшемуся в зоне чрезвычайной ситуации. Финансовую помощь уже получили почти 30 тысяч человек», ― рассказал министр.

По его словам, большую часть заявлений на выплаты жители пострадавших районов подали через портал «Госуслуги».

«Этот механизм существенно упрощает весь процесс оказания помощи гражданам и существенно сокращает срок поступления денег на счет заявителя», ― подчеркнул глава МЧС.

Он также сообщил, что не все люди согласились переехать в пункты временного размещения, некоторые решили проживать в палатках, машинах и затопленных домах.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3882548" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

Куренков добавил, что по мере освобождения улиц от воды специальные комиссии приступают к оценке ущерба.

Как сообщало ИА Регнум, по данным оперативных служб, на 16 апреля в Оренбургской области, где сложилась наиболее сложная паводковая ситуация, оставались подтопленными более 14,4 тысячи домов. Всего в России в 197 населённых пунктах и 65 садовых товариществах были подтоплены 14 960 жилых домов.

Заведующая кафедрой гидрологии суши географического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова Наталья Фролова заявила, что масштабное половодье, происходящее в текущем году в Оренбургской области, стало мощнейшим за последние 80 лет. Как отметила гидролог, на ситуацию в том числе повлияли высокие температуры воздуха в конце марта и начале апреля, что привело к попаданию в речную сеть большого количества воды в виде осадков и в результате снеготаяния.

Куренков 16 апреля на координационном совещании по вопросам прохождения паводка привёл в пример опыт Оренбургской области в подготовке к паводку и порекомендовал всем регионам учесть его. Глава ведомства также отметил грамотность действий и принятых решений в связи с ситуацией с паводками.

Президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства 17 апреля указал на необходимость вовремя организовать работу по оценке ущерба от паводков.

В Орске 5 апреля из-за резкого подъёма уровня воды в реке Урал частично разрушилась дамба. Жителей города эвакуировали из районов, попавших в зону подтоплений. В Оренбургской области ввели режим чрезвычайной ситуации федерального значения. В рамках борьбы с последствиями паводка возвели около 30 км защитных сооружений, в том числе дамб и насыпей.