Оренбург, 7 апреля, 2024, 12:31 — ИА Регнум. Чрезвычайной ситуации с паводками в Оренбургской области придали федеральный статус. Соответствующее решение приняла правительственная комиссия, сообщил 7 апреля её председатель, глава МЧС России Александр Куренков.

Егор Алеев/ТАСС

«Принимая во внимание сложившуюся обстановку и с учётом заслушанных докладов, предлагаю отнести чрезвычайную ситуацию на территории Оренбургской области к чрезвычайной ситуации федерального характера и установить федеральный уровень реагирования», — заявил он.

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Предложение Куренкова поддержали все члены комиссии. До этого в регионе действовал режим ЧС регионального уровня.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 5 апреля в Орске прорвало насыпную дамбу, началась эвакуация, для пострадавших жителей подтопленных территорий развернули пункты временного размещения. Из-за ещё одного прорыва началась эвакуация в посёлке Никель.

На следующий день в местные власти заявили, что уровень воды в реке Урал возле Оренбурга может подняться до критической отметки. Горожанам рекомендовали покинуть находящиеся в зоне подтопления дома, не дожидаясь ухудшения ситуации.

7 апреля стало известно, что в Орске более 6,6 тыс. жилых домов находятся в зоне затопления, в регионе развернули 11 пунктов временного размещения, дополнительно в состоянии готовности находятся 33 ПВР общей вместимостью 23 325 человек.

По информации МЧС, в результате паводков в регионе подтопило более 6,1 тыс. домов и более 9,6 тыс. участков, из опасных районов эвакуировали свыше 4,4 тыс. человек, включая более 1,1 тыс. детей.