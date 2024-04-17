Оренбург, 17 апреля, 2024, 05:04 — ИА Регнум. Масштабное половодье, происходящее в текущем году в Оренбургской области, стало мощнейшим за последние 80 лет, заявила заведующая кафедрой гидрологии суши географического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова Наталья Фролова.

Borovskr.ru Половодье

«Примерно раз в 80 лет. Эта повторяемость довольно редкая всё-таки. Действительно, таких половодий было не так много», — указала Фролова в беседе с «РИА Новости» 17 апреля.

Как отметила гидролог, на ситуацию в том числе повлияли высокие температуры воздуха в конце марта и начале апреля, что привело к попаданию в речную сеть большого количества воды в виде осадков и в результате снеготаяния.

Как сообщало ИА Регнум, 5 апреля в Орске в Оренбургской области из-за резкого подъёма уровня воды в реке Урал частично разрушилась дамба. Жителей города эвакуировали из районов, попавших в зону подтоплений. В Оренбургской области ввели режим чрезвычайной ситуации федерального значения. В рамках борьбы с последствиями паводка возвели около 30 км защитных сооружений, в том числе дамб и насыпей.

По последним данным, в Оренбурге подтопленными остаются 5510 домов и 10 696 приусадебных участков. Уровень воды упал на 16 см и продолжает снижаться.

Глава МЧС России Александр Куренков в ходе координационного совещания по вопросам прохождения паводка призвал все российские субъекты учитывать опыт Оренбургской области в подготовке к паводкам.