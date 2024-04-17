Москва, 17 апреля, 2024, 16:48 — ИА Регнум. Работу по оценке ущерба от паводков необходимо организовывать вовремя и без пауз. Об этом 17 апреля заявил президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства.

Владимир Астапкович /РИА Новости

«Установленным порядком нужно вовремя организовать работу по оценке ущерба, вовремя. Только чтобы без пауз», — сказал он.

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Как сообщало ИА Регнум, ранее 17 апреля президент заявил, что практически каждый день общается с главой МЧС Александром Куренковым по паводковой ситуации в стране. После этого глава МЧС доложил о ситуации с паводками в регионах и ликвидации их последствий.

Ранее в этот же день стало известно, что главы российских регионов держат на личном контроле ситуацию с паводками. Они проводят встречи с жителями, информируют о предпринимаемых мерах, проверяют состояние дамб, организовывают при необходимости работу пунктов временного размещения и пр.

Глава Минстроя России Ирек Файзуллин вместе с губернатором Томской области Владимиром Мазуром 17 апреля оценил паводковую ситуацию в регионе. Они также посетили один из пунктов временного размещения, ответили на вопросы жителей и осмотрели объекты строительства.