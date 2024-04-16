Москва, 16 апреля, 2024, 10:39 — ИА Регнум. В России сократилось количество жилых домов, подтопленных в результате весеннего паводка. За прошедшие сутки от воды освободились в общей сложности более 2,6 тысячи жилых домов и приусадебных участков. Об этом сообщили в оперативных службах.

Сергей Никифоров/РИА Новости

«На утро 16 апреля в 197 населённых пунктах и 65 садовых товариществах подтоплены 14 960 жилых домов», ― уточнил представитель оперативных служб в беседе с ТАСС.

Больше всего жилых домов, куда зашла паводковая вода, ― в Оренбургской области, где сложилась наиболее сложная обстановка ― 14 409.

Ещё 181 дом остался подтоплен в Самарской области, 305 ― в Курганской. Также остались под водой 27 688 приусадебных участков, 102 низководных моста и 79 участков автомобильных дорог.

По данным МЧС на 16 апреля, в Оренбурге остались подтопленными 5510 домов и 10 696 приусадебных участков. Уровень воды упал на 16 см и продолжил снижаться. В Орске от воды освободились более 3 тысяч домов. Остаются подтопленными 3232 дома и приусадебных участка. В Курганской области в шести муниципальных округах остаются подтопленными 305 жилых домов и 685 приусадебных участков.

Как сообщало ИА Регнум, по состоянию на 15 апреля в России количество подтопленных в результате весеннего паводка жилых домов превышало 15,6 тыс. в более чем 30 российских регионах. Вода также пришла на 27 993 приусадебных участка. Только за сутки оказались затопленными 3109 жилых домов и 4013 приусадебных участков.

Глава Оренбургской области Денис Паслер 15 апреля заявил, что от воды освободились более 3,7 тыс. домов в Орске. Из зоны подтопления эвакуировали 2557 человек, в том числе 801 несовершеннолетнего.

На территории Бурятии из-за паводка подтопило 473 приусадебных участка. В пресс-службе регионального главка МЧС сообщили о проведении утром 16 апреля взрывных работ для ослабления затора льда на реке Селенге.