Курган, 16 апреля, 2024, 18:40 — ИА Регнум. Опыт Оренбургской области в подготовке в паводку должны учесть все российские субъекты, заявил глава МЧС Александр Куренков 16 апреля на координационном совещании по вопросам прохождения паводка.

Донат Сорокин/ТАСС

«Опыт Оренбургской области должен быть учтён всеми субъектами, для которых актуальна угроза паводка», — привела слова Куренкова пресс-служба МЧС.

Глава ведомства также отметил грамотность действий и принятых решений в связи с ситуацией с паводками.

Под руководством Куренкова в правительстве Курганской области рабочая группа 16 апреля обсудила меры по подготовке к паводкоопасному периоду и ликвидации его последствий. Глава региона Вадим Шумков доложил об обстановке и прогнозах на предстоящий период.

Так, в 26 населённых пунктах поводок подтопил 334 дома и 1148 придомовых участков. Население оповещают и проводят превентивную эвакуацию из возможной зоны затопления. В 16 пунктах временного размещения разместили 924 человека, в том числе 217 детей.

К работам для ликвидации последствий паводка привлекли свыше 4400 специалистов, более 1100 единиц техники и 264 плавсредства.

Как сообщало ИА Регнум, МЧС 16 апреля предупредило о продолжении подъёма уровня воды в реке Тобол у Кургана. В ведомстве пояснили, что у Кургана и Кетовского муниципального округа уровень воды может подняться от 25 до 100 см. Под угрозой подтопления оказались микрорайон Тополя, Смолино, а также посёлки Затоболье, Затобольный, Нижняя Утятка, Старокомогоровка, Черемухово и Осиновка.

Правительство Курганской области сообщило, что уровень Тобола у Кургана за сутки поднялся на 111 см, дойдя до отметки 742 см. В Курганской области началось частичное подтопление правобережной части регионального центра, где находится много садоводческих и дачных товариществ.

Куренков вечером 15 апреля прибыл в Курган из-за осложнившейся ситуации с паводками. Глава МЧС проверил исполнение распоряжений по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации и проконтролировал работу по оказанию помощи населению.