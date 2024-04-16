Куренков призвал распространить опыт Оренбуржья в подготовке к паводку
Глава МЧС Куренков призвал распространить опыт Оренбуржья в подготовке к паводку
Курган, 16 апреля, 2024, 18:40 — ИА Регнум. Опыт Оренбургской области в подготовке в паводку должны учесть все российские субъекты, заявил глава МЧС Александр Куренков 16 апреля на координационном совещании по вопросам прохождения паводка.
«Опыт Оренбургской области должен быть учтён всеми субъектами, для которых актуальна угроза паводка», — привела слова Куренкова пресс-служба МЧС.
Глава ведомства также отметил грамотность действий и принятых решений в связи с ситуацией с паводками.
Под руководством Куренкова в правительстве Курганской области рабочая группа 16 апреля обсудила меры по подготовке к паводкоопасному периоду и ликвидации его последствий. Глава региона Вадим Шумков доложил об обстановке и прогнозах на предстоящий период.
Так, в 26 населённых пунктах поводок подтопил 334 дома и 1148 придомовых участков. Население оповещают и проводят превентивную эвакуацию из возможной зоны затопления. В 16 пунктах временного размещения разместили 924 человека, в том числе 217 детей.
К работам для ликвидации последствий паводка привлекли свыше 4400 специалистов, более 1100 единиц техники и 264 плавсредства.
Как сообщало ИА Регнум, МЧС 16 апреля предупредило о продолжении подъёма уровня воды в реке Тобол у Кургана. В ведомстве пояснили, что у Кургана и Кетовского муниципального округа уровень воды может подняться от 25 до 100 см. Под угрозой подтопления оказались микрорайон Тополя, Смолино, а также посёлки Затоболье, Затобольный, Нижняя Утятка, Старокомогоровка, Черемухово и Осиновка.
Правительство Курганской области сообщило, что уровень Тобола у Кургана за сутки поднялся на 111 см, дойдя до отметки 742 см. В Курганской области началось частичное подтопление правобережной части регионального центра, где находится много садоводческих и дачных товариществ.
Куренков вечером 15 апреля прибыл в Курган из-за осложнившейся ситуации с паводками. Глава МЧС проверил исполнение распоряжений по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации и проконтролировал работу по оказанию помощи населению.