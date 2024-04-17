Москва, 17 апреля, 2024, 16:16 — ИА Регнум. Власти России не применяют к мессенджеру Telegram никаких ограничений, при этом его основателя Павла Дурова неоднократно просили закрыть платформу для террористов, заявил 17 апреля журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

«Мы неоднократно высказывали пожелания к руководителям Telegram, в том числе и к Павлу Дурову, быть очень и очень внимательными и принимать необходимые меры с тем, чтобы Telegram как высокотехнологичный продукт, востребованный продукт не превращался в инструмент в руках террористов», — сказал официальный представитель Кремля.

Он отметил, что Дуров в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону заявил о стремлении предоставить равный доступ к мессенджеру для всех желающих. Пресс-секретарь главы государства выразил надежду, что эти слова не относятся к террористам. Он призвал вместе бороться с этим злом.

При этом Песков сообщил, что в Кремле не знакомились с полной версией интервью.

Как сообщало ИА Регнум, Карлсон опубликовал интервью с Дуровым 17 апреля. Основатель Telegram рассказал, что самое больше давление на мессенджер оказывают корпорации Apple и Google, вводя строгую цензуру и угрожая удалением приложения из своих магазинов за неподчинение требованиям.

Дуров также заявил о чрезмерном интересе к Telegram у спецслужб США. Они пытались завербовать инженера, чтобы получить доступ к базам данных мессенджера. Однако сотрудник платформы рассказал об этом руководству.

28 марта Дуров сообщил, что многие русскоязычные пользователи Telegram начали жаловаться на распространение через мессенджер призывов к терактам от незнакомых пользователей. После этого платформа заблокировала тысячи аккаунтов, с которых распространяли эти призывы.