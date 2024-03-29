Москва, 29 марта, 2024, 07:07 — ИА Регнум. Мессенджер Telegram заблокировал десятки тысяч аккаунтов пользователей, призывающих к терактам. Об этом 28 марта сообщил основатель платформы Павел Дуров.

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Он уточнил, что четыре дня назад стали поступать жалобы от русскоязычных пользователей Telegram на призывы к терактам от незнакомцев.

«В течение часа после получения подобных жалоб мы применили ряд технических мер и организационных мер для того, чтобы предотвращать эту активность. В результате десятки тысяч попыток отправить такие сообщения были пресечены, а тысячи пользователей, участвующих в этом флешмобе, столкнулись с вечной блокировкой своих Telegram-аккаунтов», — отметил Дуров.

Кроме того, с 1 апреля все пользователи из России, с Украины и из Белоруссии получат возможности ограничивать себя от подобных сообщений, заключил основатель мессенджера.

Как сообщало ИА Регнум, российское правительство не планирует блокировать Telegram, но его основателю Павлу Дурову следует больше внимания уделять тому, кто и для чего им пользуется. Об этом 28 марта заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков журналистам. Представитель Кремля подчеркнул, что террористы стали чаще обмениваться информацией через Telegram. Этот ресурс всё больше становится инструментом в руках преступников, добавил Песков.

По требованию Роскомнадзора за двое суток заблокировали 11 Telegram-каналов с анонсами терактов. Ускорен процесс выявления и проверки мессенджера, сообщила 28 марта пресс-служба ведомства.

Федеральная служба безопасности РФ 26 марта призывала россиян быть бдительными из-за поступающих с Украины провокационных телефонных звонков и сообщений с призывами к террористическим актам. Особо отмечалось, что родителям следует предостеречь несовершеннолетних детей от общения с авторами поступающих провокаций. Обращение силовиков было связано с резко возросшим после теракта в «Крокус Сити Холле» количеством подобных звонков и сообщений.