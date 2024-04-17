Вашингтон, 17 апреля, 2024, 06:07 — ИА Регнум. Сооснователь Telegram Павел Дуров рассказал о давлении, которое американские корпорации Apple и Google оказывают на работу его приложения. Соответствующее заявление Дуров сделал в опубликованном 17 апреля интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.

TechCrunch Павел Дуров

«Я бы сказал, что наибольшее давление на Telegram оказывают не правительства, а Apple и Google. Когда дело доходит до свободы слова, эти две платформы могут, по сути, подвергать цензуре всё, что вы можете прочитать на своем смартфоне», — отметил Дуров.

Кроме того, Дуров указал на политику, которой придерживаются корпорации Apple и Google. Как пояснил создатель Telegram, эти две корпорации ясно дают понять, что в случае несоблюдения их правил они удалят мессенджер из своих магазинов приложений.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, как заявил Дуров, мессенджер Telegram вызывает повышенное внимание спецслужб США, которые попытались завербовать сотрудника указанного интернет-ресурса. По мнению предпринимателя, с помощью привлечённого инженера спецслужбы намеревались получить доступ к системам и базам данных Telegram.

Бывший ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон, который в начале года взял интервью у президента России Владимира Путина, 16 апреля опубликовал на своей странице в социальной сети X видеозапись беседы с российским предпринимателем и основателем мессенджера Telegram Павлом Дуровым.